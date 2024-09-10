На Украине заявили об уничтожении всех обслуживающих Харьков ТЭЦ

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Евгения Романова
Евгения Романова 113 0

Премьер Украины Шмыгаль заявил об уничтожении всех снабжавших Харьков ТЭЦ

На Украине заявили об уничтожении всех обслуживающих Харьков ТЭЦ

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что войска России якобы уничтожили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые обслуживают Харьков. Сообщил он об этом в ходе брифинга.

«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные», — сказал Шмыгаль.

В Минобороны России пока не комментировали соответствующую информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт. Беспилотники летели на малой высоте, один из них врезался в жилой дом.

Тема:
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