На Украине заявили об уничтожении всех обслуживающих Харьков ТЭЦ
Премьер Украины Шмыгаль заявил об уничтожении всех снабжавших Харьков ТЭЦ
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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В Минобороны России пока не комментировали эту информацию.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что войска России якобы уничтожили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые обслуживают Харьков. Сообщил он об этом в ходе брифинга.
«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные», — сказал Шмыгаль.
В Минобороны России пока не комментировали соответствующую информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт. Беспилотники летели на малой высоте, один из них врезался в жилой дом.
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