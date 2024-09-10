На Украине заявили об уничтожении всех обслуживающих Харьков ТЭЦ

В Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что войска России якобы уничтожили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые обслуживают Харьков. Сообщил он об этом в ходе брифинга.

«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные», — сказал Шмыгаль.

В Минобороны России пока не комментировали соответствующую информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт. Беспилотники летели на малой высоте, один из них врезался в жилой дом.