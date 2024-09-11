«До айсберга 15 минут»: Захарова сравнила дебаты в США с боем на «Титанике»

Голосование за американского президента состоится 5 ноября.

Спорить о том, кто победит на выборах американского президента в современных реалиях несколько диковато. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

Чтобы выразить свою мысль точнее спикер МИД привела такой пример: на трансатлантическом лайнере «Титаник» состоялся бой двух известных борцов. После его окончания пассажиры корабля сидят и спрашивают друг друга: «Кто же победил?». При этом до встречи «Титаника» с айсбергом осталось 15 минут.

«А давайте вспомним, что вообще-то это все происходит на „Титанике“. Кто победил, по-вашему? Это имеет какое-то значение? [Если] там до айсберга осталось 15 минут», — задалась вопросом Захарова.

Президентские выборы 2024 года состоятся в США 5 ноября. Демократическую партию, которая находится у власти, должен был представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако в середине июля он объявил, что намерен добровольно покинуть президентскую гонку, став первым президентом, который принял такое решение.

В качестве кандидата на свое место он предложил вице-президента Камалу Харрис. Этому обстоятельству обрадовался главный оппонент Байдена, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он заявил, что победить Харрис ему будет даже проще, чем Байдена.

Камала Харрис сегодня, 11 сентября, схлестнулась в предвыборных дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Кандидаты в президенты уже успели наговорить друг другу немало неприятного.

Ранее 5-tv.ru публиковал итоги дебатов Трампа и Харрис.