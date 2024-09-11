«До айсберга 15 минут»: Захарова сравнила дебаты в США с боем на «Титанике»

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 56 0

Захарова сравнила дебаты в США с «Титаником» за 15 минут до айсберга

«До айсберга 15 минут»: Захарова сравнила дебаты в США с боем на «Титанике»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Голосование за американского президента состоится 5 ноября.

Спорить о том, кто победит на выборах американского президента в современных реалиях несколько диковато. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

Чтобы выразить свою мысль точнее спикер МИД привела такой пример: на трансатлантическом лайнере «Титаник» состоялся бой двух известных борцов. После его окончания пассажиры корабля сидят и спрашивают друг друга: «Кто же победил?». При этом до встречи «Титаника» с айсбергом осталось 15 минут.

«А давайте вспомним, что вообще-то это все происходит на „Титанике“. Кто победил, по-вашему? Это имеет какое-то значение? [Если] там до айсберга осталось 15 минут», — задалась вопросом Захарова.

Президентские выборы 2024 года состоятся в США 5 ноября. Демократическую партию, которая находится у власти, должен был представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако в середине июля он объявил, что намерен добровольно покинуть президентскую гонку, став первым президентом, который принял такое решение.

В качестве кандидата на свое место он предложил вице-президента Камалу Харрис. Этому обстоятельству обрадовался главный оппонент Байдена, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он заявил, что победить Харрис ему будет даже проще, чем Байдена.

Камала Харрис сегодня, 11 сентября, схлестнулась в предвыборных дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Кандидаты в президенты уже успели наговорить друг другу немало неприятного.

Ранее 5-tv.ru публиковал итоги дебатов Трампа и Харрис.

Тема:
Выборы президента США 2024
11 сент
Взаимные обвинения и мрачные пророчества: итоги дебатов Трампа и Харрис
11 сент
Трамп и Харрис схлестнулись на предвыборных дебатах
9 сент
«Постоянно забываю»: Маск иронично указал на политику Байдена
6 сент
Песков объяснил шутку Владимира Путина об улыбке Харрис
6 сент
Дожить до выборов: почему демократы обвинили Трампа в сделке со всем миром
6 сент
Узрели попытку вмешаться: в США отреагировали на слова Путина о выборах
6 сент
Секрет «заразительного смеха»: Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис
2 сент
«Несколько месяцев»: на Западе заговорили о скором конце режима Зеленского
1 сент
«Все предсказуемо»: Песков высказался о предпочтительном кандидате в лидеры США
30 авг
Процедура ЭКО в США может стать бесплатной
+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:04
Долгожданное продолжение: на экраны выйдет шестая часть «Ледникового периода»
14:59
Скрытая угроза: какие бактерии и грибки могут жить даже в самых чистых квартирах
14:46
Экс-депутата Госдумы Пономарева* требуют приговорить к 14 годам колонии
14:41
«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
14:13
Явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года
13:58
«Создал целую Вселенную»: SHAMAN простился с Александром Масляковым

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Мы хороним нашего отца»: актер Сергей Писаренко об Александре Маслякове
«Идет охват Угледара»: в чем важность освобождения Водяного и Красногоровки
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака