Запад при этом пытается дистанцироваться от вовлеченности в конфликт на Украине.

На Западе уже приняли решение о разрешении Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS, а сейчас зарубежные СМИ пытаются формулировать его через информационную кампанию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения», — сказал он.

При этом Запад пытается дистанцироваться от вовлеченности в украинский конфликт, добавил Песков. Однако официальная Москва не думает, что это у США и союзников получается. Россия ответит в случае удара ракетами ATACMS.

«Он будет соответствующим», — подчеркнул Песков.

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что Вашингтон прорабатывает вопрос об одобрении использования Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России. К тому же, в западных СМИ сейчас появляются сообщения о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен может в ходе визита в Киев разрешить Незалежной применять ракеты ATACMS для обстрела России.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом возложил ответственность за проведение мирных переговоров на Украину.