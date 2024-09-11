Страны Запада требуют от Украины план «Б» в конфликте с РФ на 2025 год

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Евгения Романова
Евгения Романова 226 0

WSJ: Запад призывает Украину создать план «Б» в конфликте с Россией

Страны Запада требуют от Украины план «Б» в конфликте с РФ на 2025 год

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Призывы звучат на фоне снижения поддержки Киева.

Западные страны призывают Украину создать план «Б» касательно военных действий с Россией на 2025 год. Об этом передает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

«США и страны Европы подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал убедительный план того, что он может достичь в следующем году войны», — говорится в публикации.

Как сообщают европейские дипломаты, Украина должна более реалистично сформулировать цели в конфликте с Россией, чтобы чиновники могли убедительно объяснять избирателям необходимость тратить деньги на военные действия.

Призывы к Киеву о плане «Б» звучат на фоне снижения поддержки помощи Украине со стороны населения во многих странах, а также наступления Вооруженных сил России в зоне СВО.

Также отмечается, что в ходе визита госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми обсудят с властями Украины более четкое определение «победы Киева» и необходимую помощь.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад использует террористов для поддержки киевского режима. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, власти Украины, в свою очередь, активно пользуются помощью союзника.

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