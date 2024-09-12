В ущерб себе: британской армии не хватает учебных полигонов
Британской армии не хватает учебных полигонов для подготовки украинских боевиков
Фото, видео: Alastair Grant / ТАСС; 5-tv.ru
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Их используют для подготовки украинских боевиков.
Финансово-контрольное управление британских вооруженных сил сегодня раскрыло несколько тайн, которые Минобороны Великобритании, скорее всего, хотело бы оставить в секрете.
Тем не менее стало известно, что украинские боевики обучаются на туманном Альбионе в ущерб собственный армии. Все полигоны заняты чужаками, которых в год проходит через центры около 18 тысяч. А вот для британских военных времени просто не хватает, а значит падает уровень подготовки армии в целом.
С другой стороны, англичане, оказывается, умудрились спихнуть на Украину под видом военной помощи, все свое старое снаряжение, требующее утилизации. Его балансовая стоимость примерено 200 миллионов евро, а замена обошлась бы в три с лишним миллиарда. А тут, вроде как, и старье списали, и Киев в долги загнали.
Ранее 5-tv.ru писал, что Киев бросает наемников на передовую из-за нехватки сил. При этом, иностранные бойцы для российских войск — законная цель. Об этом Запад предупреждали давно.
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