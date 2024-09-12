«Камуфляжная дискуссия»: Песков указал на уже принятое США решение по ударам вглубь России

Это приведет к соответствующему ответу России, подчеркнул представитель Кремля.

Очевидно, что власти Соединенных Штатов уже приняли решение по разрешению Украине наносить удары западным вооружением вглубь по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

«Процесс действительно пошел, идет такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято, и очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки, и с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам», — сказал он.

Своими действиями Запад пытается продолжать конфликт до последнего украинца, отметил Песков. По его словам, не нужно сгущать краски, хотя «добро» на удары ВСУ по России дальнобойным иностранным оружием повышает вовлеченностью союзников Украины в боевые действия.

Россия «соответствующе» ответит на враждебные шаги Запада, заявил официальный представитель Кремля.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев с визитом. По итогам поездки американский госсекретарь заявил, что передаст президенту Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России.

Причем, как писал прежде 5-tv.ru, Байден уже подтвердил: вопрос о применении оружия НАТО на территории РФ будет снят в ближайшее время. Однако обслуживают и программируют запуск этих ракет не ВСУ, а военные блока. Следовательно, Запад дает разрешение не киевскому режиму, а самому себе.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад уже давно разрешил Украине наносить удары вглубь территории России. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, сейчас США, Британии и их союзникам осталось «поизящнее оформить» свое решение.