Насильно согнали в подвалы: ВСУ создали «концентрационные лагеря» в Курской области

Боевики также заставляли мирных жителей участвовать в пропагандистских роликах киевского режима.

В некоторых частях Курской области боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) создали «концентрационные лагеря» для гражданских. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

«Исходя из многочисленных данных, предоставленных свидетелями и собранных штабом Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей, можно констатировать, что в ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия „концентрационных лагерей“, куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — уточнили в министерстве.

Боевики согнали около сотни мирных жителей в подвал Суджанского интерната. Там людей морально насиловали, а также использовали для съемок пропагандистских роликов, которые позже опубликовали как украинские, так и западные журналисты, незаконно проникшие на территорию России с боевиками ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия освободила десять населенных пунктов в Курской области.