Путин встретился в клинике Минобороны с героем СВО Даниловым

Военнослужащий командовал батальоном в Курской области с первых дней вторжения ВСУ.
Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин встретился в многопрофильной клинике Минобороны РФ с героем спецоперации, подполковником Александром Даниловым, который руководил обороной поселка Малая Локня в Курской области.
Военнослужащий командовал батальоном с первых дней атаки Вооруженных сил Украины. В ходе ожесточенных боев с 8 по 24 августа подполковник Данилов проявил невероятную храбрость и мужество. Под его руководством подразделение отразило атаки противника, уничтожив до восьми разведывательных групп, столько же боевых машин пехоты и 15 автомобилей Hammer.
Данилов не только организовал успешную оборону, но и вывел из окружения более 30 военных, после чего вернулся на место боя и вызвал на себя артиллерийский огонь. В результате подполковник был ранен, контужен, но выжил.
«В связи с чем пришлось вызывать огонь артиллерии на себя?», — спросил у него российский лидер.
«Противник плотно взял в кольцо, а у нас оставались только боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты, поэтому, чтобы нанести максимальные потери противнику, был вынужден вызвать огонь на себя», — объяснил военнослужащий.
После нанесенного артиллерией удара Данилов выжил, в дальнейшем его подразделению удалось даже взять в плен боевиков ВСУ.
«Министерство обороны и начальник Генштаба представили вас к званию Героя Российской Федерации <…> Хочу вас с этим поздравить и поблагодарить», — сказал он.
Кроме того, глава государства заявил о решении направить Александра Данилова на учебу в академию Генерального штаба после выздоровления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин в Петербурге встретился с представителями стран БРИКС.
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