Путин встретился в клинике Минобороны с героем СВО Даниловым

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 42 0

Военнослужащий командовал батальоном в Курской области с первых дней вторжения ВСУ.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Президент России Владимир Путин встретился в многопрофильной клинике Минобороны РФ с героем спецоперации, подполковником Александром Даниловым, который руководил обороной поселка Малая Локня в Курской области.

Военнослужащий командовал батальоном с первых дней атаки Вооруженных сил Украины. В ходе ожесточенных боев с 8 по 24 августа подполковник Данилов проявил невероятную храбрость и мужество. Под его руководством подразделение отразило атаки противника, уничтожив до восьми разведывательных групп, столько же боевых машин пехоты и 15 автомобилей Hammer.

Данилов не только организовал успешную оборону, но и вывел из окружения более 30 военных, после чего вернулся на место боя и вызвал на себя артиллерийский огонь. В результате подполковник был ранен, контужен, но выжил.

«В связи с чем пришлось вызывать огонь артиллерии на себя?», — спросил у него российский лидер.

«Противник плотно взял в кольцо, а у нас оставались только боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты, поэтому, чтобы нанести максимальные потери противнику, был вынужден вызвать огонь на себя», — объяснил военнослужащий.

После нанесенного артиллерией удара Данилов выжил, в дальнейшем его подразделению удалось даже взять в плен боевиков ВСУ. 

«Министерство обороны и начальник Генштаба представили вас к званию Героя Российской Федерации <…> Хочу вас с этим поздравить и поблагодарить», — сказал он.

Кроме того, глава государства заявил о решении направить Александра Данилова на учебу в академию Генерального штаба после выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин в Петербурге встретился с представителями стран БРИКС.

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