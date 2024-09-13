Героям все нипочем: как прошла встреча Путина с офицером Даниловым

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Герой СВО Данилов рассказал Путину о боях в приграничье Курской области

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Курская область

Подполковник получил ранение в боях на границе РФ в Курской области.

Еще один эпизод событий в Курской области, который абсолютно точно войдет в историю. Это бой в селе Малая Локня. Населенный пункт почти полмесяца пытались взять боевики. Там, практически в полном окружении, сопротивлялись наши мотострелки. Оттуда очень много кадров, после которых складывается ощущение, что в том аду нельзя было выжить. Но наши выстояли, а сегодня в военном госпитале в Петербурге президент встретился с офицером, руководившим этой обороной. Все покажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Даже ранение не может сказаться на его выправке. Имя подполковника Данилова теперь знает вся страна.

Именно он руководил обороной Малой Локни в курском приграничье, когда 200 наших бойцов, окруженных в исправительной колонии на окраине села, стояли стеной против 2000 боевиков. И никто не дрогнул.

«В связи с чем пришлось вызывать огонь артиллерии на себя?» — спросил президент.

«Противник плотно взял просто в кольцо. У нас оставались только боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты в наличии, поэтому, чтобы нанести максимальные потери противнику, был вынужден вызвать огонь на себя», — объяснил Данилов.

«А потом все-таки сами вышли, вывели людей из окружения и даже в плен кого-то взяли?» — уточнил Путин.

«Да, так и получилось. Принял решение, отправил группу из двух человек в темное время суток, потому что с рассвета они, Вооруженные силы Украины, они приступили бы к штурму колонии, завязался бы тяжелый бой, неравный бой. Оценив свои силы, я принял решение и отправил группу», — ответил офицер.

Его батальон уничтожил до восьми разведгрупп врага, боевые бронированные машины, полтора десятка «хаммеров». Подполковник Данилов эвакуировал раненых и вывел своих из-под обстрела.

«В критической абсолютно ситуации. Вели себя мужественно, героически. Министерство обороны и начальник Генерального штаба представили вас к званию Героя Российской Федерации. Этот указ будет подписан на днях. Хочу вас с этим поздравить. Поблагодарить», — сказал президент.

«Служу России», — отчеканил в ответ Данилов.

Александр Данилов сейчас проходит лечение — в Военно-медицинской академии Кирова. Это одновременно и ВУЗ, и высокотехнологичная клиника. Больше двух веков здесь готовят врачей, которыми гордится вся страна.

Площадь всех территорий военно-медицинской академии — около 70 гектаров. Только эти здания у Финляндского вокзала занимают несколько кварталов.

И вот сейчас госпитали Минобороны, и не только в Петербурге, нуждаются в полном обновлении.

«Сегодня там на излечении находятся наши ребята, наши военнослужащие из зоны специальной военной операции. Конечно, это потребует определенных ресурсов, а денег всегда не хватает. Но это святое дело, мы обязательно найдем эти ресурсы», — подтвердил Путин.

Работа уже началась. В этом году на строительство и обновление больниц выделят 110 миллиардов рублей.

«Я со своей стороны добавлю, что у нас сейчас действительно идет завершение строительства ряда объектов, 19 новых госпиталей у нас будут сданы к середине следующего года и семь новых современных, полностью оборудованных госпиталей уже в этом году», — отметила Анна Цивилева, заместитель Министра обороны Российской Федерации

В одной только академии Кирова сейчас проходят лечение 1200 участников СВО — все они, как и подполковник Александр Данилов, получают всю необходимую помощь. И отношение к ним, конечно, особое. Ведь все знают, что эти люди делают для страны.

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