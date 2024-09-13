Резко помолодела: Вера Алентова исправила неудачную пластику

Коллеги и поклонники актрисы отметили, что ее лицо невероятно преобразилось.

Народная артистка РФ Вера Алентова удивила поклонников обновленной внешностью после исправления неудачной пластики на лице. Звезда фильма «Москва слезам не верит» вышла в свет во время открытия 75-го театрального сезона в столичном Театре имени Пушкина.

Коллеги и поклонники артистки отметили, что ее кожа стала подтянутой и гладкой, а нижняя часть лица — менее тяжелой и более аккуратной. На какие процедуры ей пришлось решиться и сколько это стоило — Алентова умалчивает. Но результат действительно того стоил.

Еще пару лет назад Алентова страдала из-за неудачной работы пластического хирурга. Тогда врач предложил ей вколоть в лицо жир. Мол, именно этот способ придаст лицу омоложенный вид. Артистка ради приличия выслушала медика и попыталась закончить разговор. Но она и не думала, что хирург воспринял завершение темы как согласие на процедуру.

Когда она проснулась после наркоза, то не могла поверить собственным глазам. Она вспоминала, что в тот самый момент хотела умереть на месте.

По мнению специалистов, такая процедура действительно может помочь, но важно ее грамотно сделать. Зона, куда вводится жир, должна быть готова для лучшего приживления. Чтобы результат был более естественным.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Владимир Меньшов часто приглашал Веру Алентову участвовать в своих фильмах.