Украинские боевики, вооруженные до зубов, на иностранной технике, обученные западными инструкторами, не смогли закрепиться в Курской области. В страхе, что может быть окруженным, враг не просто покидает позиции — в буквальном смысле бежит.

Все попытки окопаться в лесу, спрятаться в жилых домах оказываются бесполезными. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал о том, как бойцы вытесняют националистов.

Расчет FPV-дрона получил координаты цели. По данным разведки, противник на броневике заехал в посадку и высаживает десант. Большое скопление заметно даже издалека. Несколько секунд, и враг уничтожен.

На кадрах — работа нашей артиллерии по ПВД солдат ВСУ. Они расположились в одном из домов. За зданием наблюдали несколько дней, уничтожить решили, когда противник завез боекомплект.

После паузы — еще один удар по тем же координатам. Уничтожают врага всеми средствами. После за дело берутся штурмовые группы, зачищают поселок.

На окраине одного из населенных пунктов все разбито. Деревья перебиты пулеметными очередями. Ямы от прилетов, рядом работает артиллерия. Такая типичная прифронтовая обстановка.

В этом населенном пункте ВСУ спешно окапывались в самом начале прорыва, но задержаться надолго у них не получилось.

Боевые действия на этом участке не прекращаются ни на минуту. Враг попытался сбежать через поле, но в эту же местность ударила наша артиллерия, после работали пилоты FPV-дронов.

«Мы работаем 24 на 7, выявляем противника там, где он непосредственно „зарылся“. Тут не просто надо вылететь, осмотреть какой-то лесной массив, еще нужно непосредственно думать как противник: примерно понимать, где он окопался», — рассказал оператор беспилотника с позывным «Крипта».

Некоторые подразделения противника быстро вычисляют, после чего они становятся целью для наших расчетов.

«Противник выдыхается, но при этом пытается по-прежнему проводить активные наступательные действия. Мы нанесли ему огромные потери в бронетехнике, в живой силе. Но, как я понимаю, задача с них пока не снята», — сказал офицер Черноморского флота РФ с позывным «Боцман».

Места, в которых ВСУ пытаются прорваться, уже известны и пристреляны. Украинские солдаты отказываются идти в бой, их командирам приходится откровенно врать, что впереди не будет сопротивления, нужно только зайти, занять и переждать до подхода новых сил. И так из раза в раз. Наши войска продолжают уничтожать подразделения противника. Опытных бойцов у ВСУ становится все меньше.