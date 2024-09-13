МВД объявило в розыск генерала ВСУ за преступления в Курской области

Именно под его командованием украинские боевики вторглись на российскую территорию 6 августа.
Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов
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МВД России объявило в розыск генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Красильникова. Соответствующая информация опубликована в без данных ведомства.
«Дмитрий Сергеевич Красильников. Разыскивается по статье УК», — уточняется в карточке украинского генерала.
В отношении Красильникова возбуждено уголовное дело за преступления, которые лично он и находящиеся под его руководством боевики совершили в Курской области. Его обвиняют сразу по девяти статьям российского уголовного кодекса. По информации следствия, именно под его командованием несколько бригад ВСУ 6 августа незаконно пересекли российскую границу.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военкор Евгений Поддубный хочет познакомиться с людьми, которые спасли ему жизнь в Курской области.
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