МВД объявило в розыск генерала ВСУ за преступления в Курской области

МВД России объявило в розыск генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Красильникова. Соответствующая информация опубликована в без данных ведомства.

«Дмитрий Сергеевич Красильников. Разыскивается по статье УК», — уточняется в карточке украинского генерала.

В отношении Красильникова возбуждено уголовное дело за преступления, которые лично он и находящиеся под его руководством боевики совершили в Курской области. Его обвиняют сразу по девяти статьям российского уголовного кодекса. По информации следствия, именно под его командованием несколько бригад ВСУ 6 августа незаконно пересекли российскую границу.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военкор Евгений Поддубный хочет познакомиться с людьми, которые спасли ему жизнь в Курской области.