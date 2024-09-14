«Искренне гордимся»: Путин о вкладе Дагестана в борьбу с международным терроризмом

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Путин: Россия гордится вкладом дагестанцев в борьбу с терроризмом

«Искренне гордимся»: Путин о вкладе Дагестана в борьбу с международным терроризмом

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

В телеграмме президента говорится об ужасных событиях 1999 года, когда преступники вторглись на территорию Республики, но были разгромлены.

Россия гордится вкладом жителей Республики Дагестан в отражение агрессии международного терроризма в 1999 году. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин, его телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Президент напомнил, что в сентябре 1999 года, 25 лет назад, банды международных террористов вторглись на территорию Дагестана, но были разгромлены.

«Тогда, в тяжелых для Северного Кавказа и всей страны испытаниях, воочию проявились лучшие качества нашего многонационального народа: сплоченность, самоотверженность, беззаветная любовь к Родине, ответственность за ее судьбу. Ополченцы Дагестана вместе с солдатами и офицерами Вооруженных Сил, добровольцами из многих регионов России нерушимой стеной встали на пути врага, своим примером показали силу единения людей перед общей угрозой», — говорится в телеграмме президента.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия «искренне гордится» вкладом дагестанцев не только в отражении террористической атаки 1999 года, но и в подвигах, которые военнослужащие Республики совершают сегодня, в рамках проведения специальной военной операции.

Российский лидер выразил убеждение в том, что сложившиеся много веков назад традиции дружбы и понимания между народами России и впредь будут помогать сплоченно решать важные задачи и работать на благо нашей общей Родины.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал, как жители Дагестана дали отпор террористам в 1999 году.

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