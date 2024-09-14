В Москве приземлился самолет с освобожденными из плена российскими военными

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Как сообщает корреспондент «Известий» Денис Кулага, в группе 103 бойца, которые теперь будут проходить лечение и реабилитацию в подведомственных медучреждениях Минобороны РФ.

Ранее в этот день представители пресс-службы министерства сообщали, что 103 человека были вызволены в результате переговоров. Взамен Киев получил столько же пленных украинских солдат. Россияне были захвачены в плен боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Сначала освобожденные российские бойцы находились на территории Белоруссии, где получили первую медицинскую и психологическую помощь. Здесь они смогли впервые связаться с родственниками. В Минобороны отмечали, что посредником в рамках гуманитарного обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа, пытаясь прорвать оборону на границе. Массированным ударам подверглись жилые районы, погибли и получили ранения десятки мирных жителей. В регионе введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с освобожденными из плена россиянами.