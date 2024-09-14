В Москве приземлился самолет с освобожденными из плена российскими военными
Бойцов ВС РФ захватили в плен в Курской области. Они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Как сообщает корреспондент «Известий» Денис Кулага, в группе 103 бойца, которые теперь будут проходить лечение и реабилитацию в подведомственных медучреждениях Минобороны РФ.
Ранее в этот день представители пресс-службы министерства сообщали, что 103 человека были вызволены в результате переговоров. Взамен Киев получил столько же пленных украинских солдат. Россияне были захвачены в плен боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
Сначала освобожденные российские бойцы находились на территории Белоруссии, где получили первую медицинскую и психологическую помощь. Здесь они смогли впервые связаться с родственниками. В Минобороны отмечали, что посредником в рамках гуманитарного обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа, пытаясь прорвать оборону на границе. Массированным ударам подверглись жилые районы, погибли и получили ранения десятки мирных жителей. В регионе введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с освобожденными из плена россиянами.
- 14 сент
- Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в лесном массиве Курской области
- 14 сент
- «Облегчение на душе»: первые кадры с возращенными из плена бойцами ВС РФ
- 14 сент
- Более 300 боевиков и 15 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
- 14 сент
- Большой обмен: Россия вернула захваченных в Курской области в плен военных
- 14 сент
- Минувшей ночью силы ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ в небе над приграничными регионами РФ
- 13 сент
- «Работаем 24 на 7»: ВСУ бегут из Курской области, чтобы не попасть в окружение
- 13 сент
- МВД объявило в розыск генерала ВСУ за преступления в Курской области
- 13 сент
- «Пожать руку мужикам»: Поддубный хочет связаться со спасшими его в Курской области
- 13 сент
- СК России возбудил дело против генерала ВСУ за преступления в Курской области
- 13 сент
- «Привести в порядок»: Поддубный продолжит наблюдаться у врачей после выписки
Читайте также
49%
-0.18 100.80
0.41
Нашли ошибку?