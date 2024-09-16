Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа был вооружен автоматом типа АК-47

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Сотрудники Секретной службы заметили просунутое через живую изгородь гольф-клуба дуло и открыли огонь.

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа был вооружен автоматом типа АК-47

Фото: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media

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Тема:
Покушение на Трампа

Секретная служба США открыла огонь, когда заметила злоумышленника с автоматом в руках. Об этом сообщает АР со ссылкой на источники в местной полиции. Как пишут журналисты, мужчина был вооружен автоматом типа АК-47.

Сотрудники увидели просунутое через забор дуло. Когда раздались выстрелы, злоумышленник выкинул оружие в кусты и попытался скрыться с места инцидента на машине, но был остановлен полицией на трассе, направляясь дороге в соседний округ. В данный момент он задержан, проводятся следственные мероприятия.

Местные СМИ также сообщают, что к делу подключилось ФБР.

Накануне на официальном сайте Дональда Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что неподалеку от места, где находился политик, были слышны выстрелы, но с самим кандидатом на пост президента США все в порядке. Инцидент, предварительно, расценивался как покушение.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие установило соучастника покушения на писателя Прилепина. Также уточняется, что второй подозреваемый объявлен в розыск.

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