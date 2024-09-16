Родился в рубашке: что известно о новом покушении на Трампа

На этот раз злоумышленник не успел совершить выстрел.

В середине лета бывший американский лидер и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп едва не получил пулю в голову. 13 июля его выступление в городе Батлер, штат Пенсильвания, было прервано выстрелами. Политик пригнулся и схватился за ухо, а через секунду к нему бросились телохранители — взяли в кольцо и увели с трибуны. Повезло, пуля пронзила только верхнюю часть правого уха, нападавшего на месте ликвидировали сотрудники спецслужб. Уже через два дня он прибыл на съезд Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин.

Недолго длился покой. Очередная попытка избавиться от Трампа была совершена сегодня. На этот раз злоумышленник поджидал его на поле для гольфа Trump International в районе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, которое находится примерно в восьми километрах от поместья в Мар-а-Лаго, экс-президент называл его «Зимним Белым домом». Раздались выстрелы, политик остался невредим.

«Инцидент, связанный с защитой» Дональда Трампа

Такое своеобразное название нередко звучало в прессе в течение дня — из соображений осторожности. Потому что единственным, кто стрелял в момент покушения, был агент Секретной службы, и пока было неясно, долетели ли его пули до преступника. Преступник, в свою очередь, успел только взяться за оружие.

Агенты увидели просунутое через зеленую изгородь дуло… автомата типа АК-47, как сообщают журналисты. Когда агенты открыли огонь, мужчина выкинул оружие в кусты и попытался скрыться на машине, но был остановлен сотрудниками офиса местного шерифа на трассе по дороге в соседний округ. По словам шерифа Уильяма Снайдера, мужчина вел себя спокойно, не проявлял никаких эмоций, и не задавался вопросом, за что его остановили.

Представители Секретной службы поспешили сообщить в соцсетях о задержании агрессора, добавив, что проводится расследование «инцидента, связанного с защитой» Трампа. В агентстве также заявили, что все действия координируются с офисом шерифа округа Палм-Бич. Пресса отмечала, что к делу подключилось и Федеральное бюро расследований (ФБР).

Как Дональд Трамп отреагировал на очередное покушение

Кандидат в президенты США вышел на связь со своими избирателями незамедлительно. Как только был доставлен в безопасное место. По данным CNN, в электронном письме, посвященном сбору средств, которое рассылалось всем сторонникам политика, подписанным на обновления его новостей, он написал, что не пострадал. И добавил, что нисколько не боится продолжать борьбу за президентский пост — инцидент никак не повлияет на его дальнейшие планы.

«В моем районе раздались выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми — я в безопасности и здоров… Ничто не остановит меня. Я никогда не сдамся. Я всегда буду любить вас за вашу поддержку», — заявил Трамп.

Кто пытался убить Дональда Трампа

Личность злоумышленника была установлена быстро. Им оказался, что примечательно, тоже своего рода политик, 58-летний Райан Уэсли Раут, сторонник Демократической партии США, активно поддерживающий Украину. Фото мужчины незадолго до этого опубликовала в соцсети X колумнист New York Post и Fox News Кэрол Маркович. Известно, что Раут неоднократно обращался к действующему президенту Джо Байдену с призывами лучше и больше помогать Киеву.

«Пожалуйста, отправьте в Украину все имеющееся у нас оружие. Пожалуйста, отправьте всех наших военных в оплачиваемый отпуск, чтобы они могли поехать и сражаться за Украину в качестве гражданских лиц, если захотят. Мы не можем сидеть и ничего не делать; мы не можем проиграть эту войну… Я пойду и буду сражаться», — со страстью заявлял политик.

Писал Раут лично и Владимиру Зеленскому в соцсетях: сообщал о своих визитах в украинскую столицу, просил предоставить ему Парк Независимости «для создания палаточного городка из всех иностранцев», чтобы тысячи других людей со всего света прибывали поддерживать Незалежную. Также демократ выражал желание стать волонтером на Украине.

Мотив Раута проследить несложно, ведь Трамп неоднократно заявлял, что на месте главы государства прекратил бы конфликт и не стал накалять и без того напряженные отношения с Москвой. Стань он президентом США, и речи об отправке «всех военных США» в Киев не было бы. Впрочем, и от Байдена задержанный этого не дождался.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин обратилась к единомышленникам Раута в личном блоге:

«Уважаемые демократы и ваши активисты в СМИ, два покушения на жизнь Дональда Трампа уже считаются угрозой демократии?»

Как Джо Байден и другие политики прокомментировали покушение

Прежний соперник Трампа на президентских выборах 2024 года Джо Байден проявил сочувствие и поручил властям США задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты политика на высшем уровне. Добавил, что с облегчением воспринял новость, что его коллега не пострадал во время инцидента. Заявление вице-президента Камалы Харрис также появилось на официальном сайте Белого дома.

«Пока мы собираем факты, четко заявляю: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к новым проявлениям насилия. Я рада, что Трамп находится в безопасности. Я благодарю Секретную службу США и партнеров из правоохранительных органов за их бдительность. Как сказал президент Байден, наша администрация обеспечит Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для выполнения ее важнейшей миссии», — написала Харрис.

Марджори Тейлор-Грин продолжила обсуждение нападения на Трампа в соцсетях. Она подчеркнула — кандидат «неоднократно заявлял, что прекратит войну на Украине». И это значит, что Райан Уэсли Раут, человек, пытавшийся убить политика, «одержим войной, которая финансируется США».

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден отметил — едва ли Раут был профи или человеком на чьей-то зарплате.

«Очевидно, по-моему, что он просто выглядит ненормальным. Но это не значит, что правительство не приложило руку к поощрению его прошлой воинственности, как мы когда-то делали с Усамой бен Ладеном. У нас в ЦРУ было слово для этого — „откат“», — написал он в соцсети Х.

Американский предприниматель Илон Маск, озадаченный ситуацией, задался только одним вопросом — почему никому нет дела до демократов.

«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу», — заявил бизнесмен.

Ранее, в подтверждение очевидного мотива покушения, 5-tv.ru публиковал мнение Дональда Трампа об отношениях России и США в рамках украинского конфликта.