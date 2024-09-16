«Готов на 90%»: Зеленский заявил о ходе разработки «плана победы»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Зеленский заявил о готовности «плана победы» Украины на 90%

«Готов на 90%»: Зеленский заявил о ходе разработки «плана победы»

Фото: Zuma / TASS

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Тема:
Спецоперация

Киев планирует на следующей неделе предъявить его партнерам.

«План победы» Украины в конфликте по основным пунктам готов на 90%, и на следующей неделе Киев предъявит его партнерам. Об этом президент* Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе вечернего обращения, опубликованного в Telegram.

«Совещания по подготовке нашего, украинского, „плана победы“… Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Ни одной невозможной вещи там нет. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Более чем на 90% все выписано», — заявил глава киевского режима.

На днях стало известно, что западные страны призывают Украину создать «убедительный» план «Б» касательно военных действий с Россией на 2025 год.

Как сообщают европейские дипломаты, Украина должна более реалистично сформулировать цели в конфликте с Россией, чтобы чиновники могли убедительно объяснять избирателям необходимость тратить деньги на военные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали условия окончания конфликта на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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