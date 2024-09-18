Резиденты центра ассистивных технологий рассказали о помощи участникам СВО

Производители реабилитационного оборудования — резиденты центра ассистивных технологий «Феникс» — помогают участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте мера Москвы Сергея Собянина mos.ru.

Сотрудничающие с центром компании специализируется на разных технологиях, но цель у всех одна: помочь пострадавшим защитникам Родины вернуться к нормальной жизни. Они заготавливают протезы нового поколения, которые дают возможность достигать максимально неограниченной жизни после потери конечности.

«Специально для участников СВО мы сделали гибкие оболочки, которые могут выдержать в любых жизненных ситуациях. Их практически невозможно сломать, при этом они сохраняют функцию восполнения потерянного объема конечности», — рассказал соучредитель и директор по развитию компании Ccover Дмитрий Скорняков.

«Феникс» открыли в прошлом году Агентством инноваций Москвы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. За непродолжительное время работы, его команда успела помочь даже людям с тяжелыми случаями ампутации.

Например, военный Темирлан остался без обеих ног ниже области бедра. Ему бы пришлось до конца жизни сидеть в инвалидной коляске, но компания «Динамика» нашла выход и смогла изготовить подходящие протезы с микропроцессорными коленными модулями. Теперь он ходит и может жить полноценно.

«Каждый случай получения протезов уникален. В реабилитации инвалидов, которые перенесли ампутацию, особенно важно раннее протезирование — оно проводится сразу после потери конечности», — отметил генеральный директор АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Владимир Гордеев.

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