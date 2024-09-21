ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

В результате противник потерял до 20 боевиков.

ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении.

В результате ВСУ потеряли до 20 боевиков, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки.

Тема:
Курская область
20 сент
Жилые дома, библиотека и ДК: ВСУ обстреляли несколько деревень в Курской области
20 сент
«Контроль будет восстановлен»: Песков о ситуации в Курской области
20 сент
ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки
20 сент
Почерк фашистов: ВСУ создали подобие концлагерей в российском пограничье
20 сент
«Ночной охотник» не дремлет! Лучшее видео из зоны СВО
19 сент
Армия РФ пресекла три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
19 сент
Концерт Loc-Dog в поддержку жителей Курской области прошел в Москве
19 сент
Поставили задачу: боевик ВСУ сознался в расстреле трех пленных бойцов ВС РФ
18 сент
Российские бойцы зачищают Курскую область от подбитой натовской техники ВСУ
18 сент
Leopard и более 400 боевиков: ВСУ продолжают нести потери в Курской области
+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.58
-0.12 103.38
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:02
Окна — детям не игрушка. как уберечь ребенка от падения с высоты
14:46
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область
14:30
«Попробую победить»: из-за стресса у Седоковой обострился серьезный недуг
14:09
ВС России поразили сухогруз с поставленными Западом ВСУ ракетами
13:50
Забрали и вытащили зубы: Катя Лель показала дом, в котором встретила инопланетян
13:36
Главу района в Самарской области задержали по делу о взяточничестве

Сейчас читают

Константин Крюков отказывается делать уроки с детьми: «Их мучают мамы»
«Давно было замечено»: может ли классическая музыка вылечить вашу депрессию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака