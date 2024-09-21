ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении.

В результате ВСУ потеряли до 20 боевиков, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки.