ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 370 боевиков и два танка

ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Кроме того, удалось отразить попытки противника прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 370 боевиков и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо этого, ВСУ потеряли четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разминирования и семь автомобилей. Также была уничтожена одна понтонная переправа.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 15300 боевиков, 124 танка, 56 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера и 780 боевых бронированных машин. Кроме того, противник лишился 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США и многое другое.

Вместе с тем были отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что было отражено пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область.

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