Против боевиков ВСУ возбуждены уголовные дела за преступления в Курской области

Дела возбуждены по статьям о теракте, а также об убийстве двух или более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.
Фото: www.globallookpress.com/© Alexis Sciard
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Против боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников возбуждены два уголовных дела за преступления в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета (ГВСУ СК) России.
«В отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления „Северск“, 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп и иностранных наемнических формирований, возбуждены два уголовных дела», — уточняется в сообщении ведомства.
В СК подчеркнули, что первое дело возбуждено по статье «Убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти», а второе — «Террористический акт».
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru передавал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о боевых действиях в Курской области. Он назвал ситуация в регионе «чрезвычайной», однако выразил убеждение, что российским войскам удастся выдавить врага с территории РФ.
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