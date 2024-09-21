Против боевиков ВСУ возбуждены уголовные дела за преступления в Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Дела возбуждены по статьям о теракте, а также об убийстве двух или более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.

Против боевиков ВСУ возбуждены уголовные дела за преступления в Курской области

Фото: www.globallookpress.com/© Alexis Sciard

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Тема:
Курская область Спецоперация

Против боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников возбуждены два уголовных дела за преступления в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета (ГВСУ СК) России.

«В отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления „Северск“, 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп и иностранных наемнических формирований, возбуждены два уголовных дела», — уточняется в сообщении ведомства.

В СК подчеркнули, что первое дело возбуждено по статье «Убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти», а второе — «Террористический акт».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru передавал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о боевых действиях в Курской области. Он назвал ситуация в регионе «чрезвычайной», однако выразил убеждение, что российским войскам удастся выдавить врага с территории РФ.

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