Сапер МЧС России Вячеслав Цоффка погиб в Курской области

Сотрудник ведомства обезвредил за время службы свыше десяти тысяч взрывоопасных предметов.

Начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка погиб при исполнении служебного долга в Курской области. Трагическую новость сообщили в МЧС России.

«В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — цитирует пресс-служба слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.

В ведомстве также отметили, что Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории России и за рубежом, обнаружив и обезвредив в общей сложности свыше десяти тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее офицер Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел съемочную группу НТВ в районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР), скончался в больнице от полученных ран.

Мурал в честь военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, погибшего во время съемок репортажа в зоне специальной военной операции (СВО), открыли в подмосковной Балашихе. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.