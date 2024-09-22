ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу ВПК Украины
О ходе спецоперации доложили в Минобороны страны.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские силы нанесли удар по объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Также поражение было нанесено инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6», — добавили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 22 сент
- Кураховский котел: российская армия продолжает наступать на донецком фронте
- 22 сент
- Российские войска выдавливают боевиков ВСУ с правого фланга Курского приграничья
- 21 сент
- Бывший помощник экс-главкома ВСУ Залужного погиб в зоне СВО
- 21 сент
- Против боевиков ВСУ возбуждены уголовные дела за преступления в Курской области
- 21 сент
- ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область
- 21 сент
- ВС России поразили сухогруз с поставленными Западом ВСУ ракетами
- 21 сент
- ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
- 21 сент
- «Огневая карусель» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО
- 21 сент
- «Акация» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО
- 21 сент
- Музыкант ST выступил перед российскими военными в зоне СВО
Читайте также
44%
-0.12 103.38
0.13
Нашли ошибку?