Российские силы нанесли удар по объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Также поражение было нанесено инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.