За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 42 0

Противник также лишился 126 танков.

За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

За время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 16 тысяч боевиков и 126 танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении.

Российская армия также ликвидировала 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США.

Также ВСУ потеряли 31 станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), семь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы и многое другое.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки отразили семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что против боевиков ВСУ возбуждены уголовные дела за преступления в Курской области.

Тема:
Курская область
22 сент
Российские войска выдавливают боевиков ВСУ с правого фланга Курского приграничья
21 сент
Сапер МЧС России Вячеслав Цоффка погиб в Курской области
21 сент
Российские бойцы FPV-дроном уничтожили бронемашину ВСУ в курском приграничье
21 сент
Против боевиков ВСУ возбуждены уголовные дела за преступления в Курской области
21 сент
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область
20 сент
Жилые дома, библиотека и ДК: ВСУ обстреляли несколько деревень в Курской области
20 сент
«Контроль будет восстановлен»: Песков о ситуации в Курской области
20 сент
ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки
20 сент
Почерк фашистов: ВСУ создали подобие концлагерей в российском пограничье
20 сент
«Ночной охотник» не дремлет! Лучшее видео из зоны СВО
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Луна в гармонии с Солнцем: как лучше провести 22 сентября

Последние новости

15:17
После смерти Мэттью Перри актеры из «Друзей» переживают за состояние еще одного коллеги
14:46
«Специально выдумывает»: Алсу обвинила адвоката бывшего мужа во лжи
14:32
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков
14:12
«Человек уходящий»: Песков объяснил резкие заявления Столтенберга об ударах по РФ
13:42
«На девятом месяце»: мать умерших от отравления пельменями детей оказалась беременной
13:24
«Уже можно назвать потерянным»: в ВСУ сделали признание о Красноармейске

Сейчас читают

«У меня с рук упал»: тетя умерших после ужина пельменями детей поделилась подробностями трагедии
Луна в гармонии с Солнцем: как лучше провести 22 сентября
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Аким и Анна: почему 22 сентября нельзя спать при лунном свете

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака