За время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 16 тысяч боевиков и 126 танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении.

Российская армия также ликвидировала 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США.

Также ВСУ потеряли 31 станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), семь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы и многое другое.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки отразили семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что против боевиков ВСУ возбуждены уголовные дела за преступления в Курской области.