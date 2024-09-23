Артиллерия помешала боевикам ВСУ закрепиться в лесополосе. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Опубликовано видео, как артиллерия помешала бойцам ВСУ закрепиться в лесополосе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Были уничтожены замаскированные блиндажи противника.

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» поразили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Неприятель пытался закрепиться в лесополосе, но благодаря оперативной корректировке огня с воздуха, эти планы удалось нарушить. Все цели, по сообщению разведки, были уничтожены. 

Слаженная работа наших разведчиков и артиллеристов приносит свои плоды: противник постоянно несет потери в живой силе и технике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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