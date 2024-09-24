Израиль объявил о начале новой волны ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой волны ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации „Хезболла“* в Ливане», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее в этот день сообщалось, что ВВС Израиля атаковали более 800 объектов «Хезболлы». Удары уже второй раз за три дня наносились по южному пригороду Бейрута — Дахие.

Как минимум шесть израильских ракет попали по жилым домам, несколько зданий были разрушены. Как заявила пресс-служба израильской армии, целью атаки был очередной лидер ливанской группировки — командующий южным фронтом Али Караки. Его судьба неизвестна.

Число погибших от израильских ударов, по данным Минздрава Ливана, выросло до 492 человек, среди них 24 ребенка. Ранения разной степени тяжести получили около 1 246 жителей страны. Живущее на юге население Ливана стало перемещаться на север.

Местные журналисты отмечают рекордное число жертв с 2006 года, когда только начинался конфликт Израиля и ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ в Бейруте предостерегло россиян от посещения Ливана.

* — организация не признана террористической в РФ.