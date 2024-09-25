Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи Копайгородского задержали

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 314 0

Сейчас обыски проходят и у его бывших коллег.

Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи Копайгородского задержали

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Тема:
Спецоперация

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который отправился в зону проведения специальной военной операции, задержали. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Копайгородский вступил в должность главы Сочи в 2019 году, до этого он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

Чиновник ушел в отставку в мае текущего года в связи с переходом на новое место работы. Два месяца назад стало известно, что он добровольцем отправился в зону СВО.

В настоящий момент, по информации источника 5-tv.ru, у бывшего сочинского заммэра Олега Бурлева и у главы Хостинского района курорта Ивана Савина проходят обыски. Агентство также пишет, что в отношении бывшего мэра Сочи проходят следственные действия.

По какой причине задержан Копайгородский — пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании знаменитого адвоката Эльмана Пашаева. Его арестовали по подозрению в совершении преступления по уголовной статье «Мошенничество», 18 сентября суд отправил его в СИЗО на два месяца.

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