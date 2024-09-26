Белые хлопья на зеленой траве: в городах Кузбасса выпал снег
В городах Кузбасса выпал снег
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
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Кое-где уже образовались небольшие сугробы.
В Кузбасс пришла зима. В социальных сетях жители публикуют кадры, на которых пушистые хлопья снега падают на еще зеленую траву и листву.
В Новокузнецке сегодня температура упала до трех градусов, а потому мини-сугробы не спешили таять. По прогнозу, осадки могут продолжаться еще несколько дней.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда в Москве может выпасть первый снег. Синоптики обещают в Москве не только дождь, но и снег в ближайшее время. При этом прогнозируется осенняя прохлада, хотя и теплые деньки жителей столицы тоже порадуют.
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