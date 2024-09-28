Российские силы нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 39 0

О ходе спецоперации рассказали в Минобороны страны.

Российские силы нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Фото: © РИА Новости/Андрей Станавов

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России нанесли 27 сентября групповой удар по аэродромной инфраструктуре украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты „Кинжал“ и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Все цели удара были поражены.

Российские силы в рамках спецоперации наносят удары исключительно по объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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