Вооруженные силы (ВС) России нанесли 27 сентября групповой удар по аэродромной инфраструктуре украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты „Кинжал“ и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Все цели удара были поражены.

Российские силы в рамках спецоперации наносят удары исключительно по объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.