Будто живот скрутило: между Трампом и Зеленским «исчезла химия»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

Der Spiegel: между Трампом и Зеленским исчезла химия

Будто живот скрутило: между Трампом и Зеленским «исчезла химия»

Фото: Reuters/Shannon Stapleton

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Тема:
Выборы президента США 2024

Глава киевского режима не мог контролировать выражение лица, когда кандидат в президенты США заявил о хороших отношениях с Владимиром Путиным.

После встречи кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента* Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке стало ясно, что между ними «исчезла химия». Об этом сообщается в статье немецкого издания Der Spiegel.

«Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии», — указал автор статьи.

В издании также отметили, что у Зеленского «будто скрутило живот», когда Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с главой российского государства Владимиром Путиным. Лидер киевского режима очень старался вести себя непринужденно, однако было заметно, как он «судорожно держал свои черты лица под контролем».

В ходе встречи в Нью-Йорке Трамп заявил Зеленскому, что в случае победы на выборах будет сотрудничать как с ним, так и с Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем планирует заниматься Владимир Зеленский после открытия собственного бренда.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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