ВС РФ «Ланцетом» уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Удар был нанесен после того, как местоположение националистов вычислила разведка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Российские силы уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Разведывательное подразделение группировки войск „Север“ с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточняется в сообщении российского оборонного ведомства.

На кадрах, которыми поделилось Минобороны, запечатлен момент точного удара, детонации снаряда и взрыва, который уничтожил вражескую ББМ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

После этого на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки российские силы уничтожили более 370 боевиков ВСУ и восемь единиц бронетехники врага в Курской области за минувшие сутки.

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