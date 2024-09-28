Более 370 боевиков и восемь единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области

За сутки российские силы пять раз пресекли попытки украинских боевиков прорваться через границу РФ.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Подразделения российской группировки «Север» отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Любимовка, а также сорвали попытки противника атаковать вблизи сел Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное.

ВС РФ пять раз за минувшие сутки пресекли попытки украинских боевиков прорвать российскую границу в районах населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Российские силы также нанесли ряд успешных ударов по скоплениям боевой техники и живой силы ВСУ как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты М2 „Bradley“ производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия и восемь автомобилей», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

После этого на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители Су-35 ВКС России совершили плановое патрулирование в Курской области.