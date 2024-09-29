Армия Израиля ликвидировала в Ливане одного из лидеров «Хезболлы» Набиля Каука

Армия обороны Израиля ликвидировала в Ливане одного из лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Набиля Каука. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Уточняется, что Каук был ликвидирован в результате точечного авиаудара, который был нанесен Военно-воздушными силами Израиля в субботу, 28 сентября. По данным ЦАХАЛ, прежде он занимал пост замруководителя южного региона от имени исполнительного совета, ответственного за южный регион и заместителя исполнительного совета.

Каук представлял «Хезболлу» перед шиитским населением. Он с такой позицией часто появлялся в СМИ, отметили в израильской армии.

При этом движение «Хезболла» пока не комментировало информацию о гибели Каука.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно.

Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован командир вышеуказанной группировки Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.

На днях Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы при ударе по Бейруту. Он был убит при ударе по командному центру движения в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября. Слухи о смерти Насраллы поползи еще вчера, однако иранские СМИ опровергали эту информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ликвидация Насраллы может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тем временем, Израиль, по всей вероятности, готовит наземную операцию в Ливане.