Секретные пункты: почему в Киеве не хотят показывать «план победы» Зеленского целиком

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Ермак: украинцам не покажут созданный Зеленским «план победы» Киева полностью

Секретные пункты: почему в Киеве не хотят показывать «план победы» Зеленского целиком

Фото: Reuters/POOL

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Тема:
Спецоперация

Свою стратегию глава киевского режима уже презентовал в США.

Украинское население не увидит полное содержание «плана победы» Незалежной, созданного президентом* страны Владимиром Зеленским. Об этом заявил руководитель его офиса Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.

Ермак подчеркнул, что часть положений плана Зеленского останутся в секрете, чтобы о них не узнали в России. Раскрытие пунктов может помешать реализации этой стратегии, а они очень «чувствительны».

«План победы» Украины и его презентация в США

Первые заявления Зеленского о «плане победы» прозвучали в конце августа. Тогда речь шла о четырех пунктах, первым из которых значилась атака на Курскую область. Другие три пункта содержат «формулы Зеленского», которые киевская власть безуспешно продвигает с 2022 года.

На прошлой неделе президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Как передают зарубежные СМИ, он включает в себя четыре пункта: предоставление стране гарантий безопасности наравне с членами НАТО, продолжение преступного вторжения в Курскую область, предоставление Киеву современных видов вооружения, не прекращение финансирования Украины. При этом в США уверены, что план Зеленского приведет к третьей мировой войне.

Специально для презентации своего плана Зеленский поехал с гастролями в США. Стратегия главы преступного киевского режима никого не впечатлила. Хотя доподлинно неизвестно, что в нем написано, ни один журналист его еще в глаза не видел, все обсуждения проходили кулуарно. Ничего не поняли из плана Зеленского там.

Американцы, как принимающая сторона, обеспечили максимальный пиар — открыли двери Белого дома и Конгресса. Провели на Генассамблею ООН и на заседание Совбеза. В результате президент США Джо Байден предложил обсудить план Зеленского вместе со всеми спонсорами Украины в середине октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский зарегистрировал собственную торговую марку. Журналисты узнали о регистрации бренда ZELENSKYY, под которым могут выпускаться даже продукты питания.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
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