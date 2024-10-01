ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР

За минувшие сутки российские силы освободили два населенных пункта от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

ВС РФ полностью очистили от врага село Вишневое в Харьковской области, а также населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике.

Также сообщается, что российским бойцам за сутки удалось нанести ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники противника.

«Потери противника составили до 410-ти военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122 мм гаубицы Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“. Уничтожены два склада с боеприпасами», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых ивановские десантники отрабатывают действия по зачистке опорных пунктов.