ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

За минувшие сутки ВСУ также потеряли до 410 боевиков и пять автомобилей.

ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

За минувшие сутки российские силы освободили два населенных пункта от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

ВС РФ полностью очистили от врага село Вишневое в Харьковской области, а также населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике.

Также сообщается, что российским бойцам за сутки удалось нанести ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники противника.

«Потери противника составили до 410-ти военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122 мм гаубицы Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“. Уничтожены два склада с боеприпасами», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых ивановские десантники отрабатывают действия по зачистке опорных пунктов.

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