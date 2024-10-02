Наши войска продолжают теснить неприятеля.

Спецназ Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России ликвидировал боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадры с боевой работой военных имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Поражение противника проводилось путем сброса снарядов с квадрокоптера. На кадрах видно, как сначала определяется цель, а затем сбрасывается снаряд, далее — взрыв.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР. За минувшие сутки ВСУ также потеряли до 410 боевиков и пять автомобилей.