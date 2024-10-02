Ущерб по новому делу блогеров Чекалиных составил более 250 млн рублей

Ущерб от действий блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных по возбужденному в их отношении новому уголовному делу оценивается в более чем 250 миллионов рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уголовное дело против Чекалиных возбуждено по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Собеседник подчеркнул, что в материалах дела фигурируют индивидуальные предприниматели Чекалин и Чекалина. Лерчек сейчас находится на обысках дома. В то же время с Артемом Чекалиным работают правоохранители в УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

После обысков Чекалиных допросят. Уточняется, что Следственный департамент МВД ведет дело о переводе средств по подложным документам в Дубай по марафонам.

Брак Лерчек и ее мужа дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.

Лерчек 15 апреля подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД возбудило уголовное дело против Чекалиных за перевод по подложным документам.