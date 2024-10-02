Ущерб по новому делу блогеров Чекалиных составил более 250 млн рублей

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 37 0

В МВД подозревают бывших супругов в переводе средств по подложным документам.

Ущерб по новому делу блогеров Чекалиных составил более 250 млн рублей

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Ущерб от действий блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных по возбужденному в их отношении новому уголовному делу оценивается в более чем 250 миллионов рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уголовное дело против Чекалиных возбуждено по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Собеседник подчеркнул, что в материалах дела фигурируют индивидуальные предприниматели Чекалин и Чекалина. Лерчек сейчас находится на обысках дома. В то же время с Артемом Чекалиным работают правоохранители в УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

После обысков Чекалиных допросят. Уточняется, что Следственный департамент МВД ведет дело о переводе средств по подложным документам в Дубай по марафонам.

Брак Лерчек и ее мужа дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.

Лерчек 15 апреля подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД возбудило уголовное дело против Чекалиных за перевод по подложным документам.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
2 окт
«Для них это сюрприз»: адвокат Гордон прокомментировала обыск в доме Чекалиных
2 окт
Против блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело
17 сент
«Давно на зоне должен быть»: почему на экс-мужа Нюши подали заявление в полицию
2 авг
Сдулась после развода: Лерчек пожаловалась на внезапную потерю веса
29 мая
Бедная богачка: зачем Лерчек публично жалуется на проблемы с деньгами
5 мая
Лерчек отреагировала на новости о новом многомиллионном долге
4 мая
Урок не усвоен: Лерчек опять задолжала налоговой миллионы
4 мая
Сошлись? Блогер Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе
27 апр
Искусственный успех: как блогеры-миллионеры на самом деле заработали состояние
25 апр
Подруга по несчастью: Лерчек выразила надежду на улучшение ситуации с Блиновской
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
93.36
0.14 103.65
-0.52
Звезды на страже финансов: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 20...

Последние новости

11:57
«Очень похожа на Алсу»: стало известно о молодой пассии Яна Абрамова
11:42
Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником
11:30
Почти половина мусорных свалок вблизи аэропортов оказалась нелегальными
11:18
Это «Клиника»! Как выглядят актеры легендарного сериала 23 года спустя
11:03
Названы самые живописные места в России для празднования свадьбы
10:50
Ущерб по новому делу блогеров Чекалиных составил более 250 млн рублей

Сейчас читают

Мужское и женское сердце: в чем различие, у кого бьется чаще и быстрее изнашивается
В украинские хранилища недобрали газа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения