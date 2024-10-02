Против блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 52 0

МВД возбудило уголовное дело против Чекалиных за перевод по подложным документам

Против блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Бывшие супруги прежде выплатили задолженность ФНС. Что стало поводом для возбуждения дела?

МВД России возбудило уголовное дело в отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт один», — говорится в сообщении.

В настоящее время по их адресам проводится обыск. При этом отмечается, что речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.

Брак Лерчек и ее мужа дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.

Лерчек 15 апреля подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Лерчек рассказала детям о разводе. Бывшие супруги — родители двойняшек Алисы и Богдана и сына Льва.

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Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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