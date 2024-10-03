Лерчек и Артем Чекалины задержаны на 48 часов по делу о валютных махинациях
Накануне экс-супругов заподозрили в еще одном, новом преступлении.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении бывших супругов-блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных по новому уголовному дуле в виде домашнего ареста. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Из этого следует, что Чекалины задержаны на 48 часов. Как сообщил собеседник, меру пресечения изберет Троицкий районный суд Москвы. Дата и время заседания пока неизвестны.
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Новое уголовно дело против Чекалиных
В отношении Валерии и Артема Чекалиных возбудили уголовное дело по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
По данным источника 5-tv.ru, в материалах дела фигурируют индивидуальные предприниматели Чекалин и Чекалина. Лерчек сейчас находится на обысках дома. В то же время с Артемом Чекалиным работают правоохранители в УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.
После обысков Чекалиных допросят. Уточняется, что Следственный департамент МВД ведет дело о переводе средств по подложным документам в Дубай по марафонам. Ущерб от действий блогеров оценивается в более чем 250 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Екатерина Гордон прокомментировала обыск у Чекалиных.
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