Украинские боевики пытались пять раз прорваться через границу в Курской области

Противник отступил с потерями.
Фото: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrai
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Российские военные отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в направлении Нового Пути в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Перехода Государственной границы не допущено», — говорится в сообщении военного ведомства.
ВСУ отступили от границы, потеряв до 60 боевиков убитыми и раненными. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины и автомобиль противника.
Кроме того, отражены две контратаки ВСУ в направлении села Плехово в Суджинском районе.
Всего в Курской области за сутки ВСУ потеряли до 300 боевиков, шесть артиллерийских орудий, в том числе две американские артиллерийские установки «Paladin» и установку «Archer» шведского производства. Российские войска продолжают вытеснять противника с территории РФ.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ потеряли за сутки более двух тысяч боевиков.
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