Украинские боевики пытались пять раз прорваться через границу в Курской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 92 0

Противник отступил с потерями.

Украинские боевики пытались пять раз прорваться через границу в Курской области

Фото: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Спецоперация Курская область

Российские военные отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в направлении Нового Пути в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Перехода Государственной границы не допущено», — говорится в сообщении военного ведомства.

ВСУ отступили от границы, потеряв до 60 боевиков убитыми и раненными. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины и автомобиль противника.

Кроме того, отражены две контратаки ВСУ в направлении села Плехово в Суджинском районе.

Всего в Курской области за сутки ВСУ потеряли до 300 боевиков, шесть артиллерийских орудий, в том числе две американские артиллерийские установки «Paladin» и установку «Archer» шведского производства. Российские войска продолжают вытеснять противника с территории РФ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ потеряли за сутки более двух тысяч боевиков.

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