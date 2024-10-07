Сумма выведенных Чекалиными средств за границу может превышать 500 млн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 614 0

Блогеры совершали операции в различных банках.

Сумма выведенных Чекалиными средств за границу может превышать 500 млн рублей

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

В общей сложности блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины могли вывести за границу по подложным документам более 500 миллионов рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, 250 миллионов рублей Чекалины перевели в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), используя только счета покупателей марафонов, которые открыты в Сбербанке. Кроме того, блогеры совершали переводы и из других кредитных организаций. Речь, в том числе идет и о других банках. Так и получилась общая выведенная сумма в размере более 500 миллионов рублей.

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Новое уголовное дело против Чекалиных

В начале октября блогеру Лерчек и ее бывшему супругу Артему Чекалиным предъявили обвинение в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Уточнялось, что преступление, в совершении которого обвиняют Валерию, связано с ее фитнес-марафонами.

По версии следствия, при их продаже заключились договоры с иностранными компаниями, оплата поступала на счета зарубежного банка. А блогеры отчитывались перед контролирующими организациями в России, предоставляя фальшивые документы. Именно эта схема позволила им вывести за пределы страны свыше 250 миллионов рублей.

На днях суд вынес вердикт — отправить бывших супругов под домашний арест до 26 ноября. Если вина Лерчек и Артема будет доказана, им может грозить до десяти лет лишения свободы. Причем Чекалина уже признала вину в выводе валюты по подложным документам.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Екатерина Гордон ответила Лерчек после отказа блогера от ее услуг без предупреждения. Блогер разорвала сотрудничество прямо в зале суда. При этом юрист подчеркнула, что все еще не верит в вину Чекалиной. Единственная претензия у Гордон к Лерчек и ее матери — умалчивание о смене защиты.

Тема:
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