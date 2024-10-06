День рождения под домашним арестом: блогера Лерчек приехали поздравлять гости
Лерчек празднует день рождения под домашним арестом
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Возле дома фигурантки громкого дела собирается все больше машин.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отмечает день рождения, находясь под домашним арестом. Ограничения в передвижении не мешают ее знакомым навещать Валерию и дарить ей подарки. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
Возле дома Чекалиной находится немало машин. Из одной из них вышел мужчина с большим подарочным пакетом.
На данный момент Чекалина не может покидать место фактического проживания, общаться со свидетелями и другими фигурантами дела, а также использовать интернет.
В начале октября Лерчек и ее бывшему супругу Артему Чекалину предъявили обвинение в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Уточнялось, что преступление, в совершении которого обвиняют Валерию, связано с ее фитнес-марафонами.
По версии следствия, при их продаже заключились договоры с иностранными компаниями, оплата поступала на счета зарубежного банка. А блогеры отчитывались перед контролирующими организациями в России, предоставляя фальшивые документы. Именно эта схема позволила им вывести за пределы страны свыше 250 миллионов рублей.
На днях суд вынес вердикт — отправить бывших супругов под домашний арест до 26 ноября. Если вина Лерчек и Артема будет доказана, им может грозить до десяти лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Екатерина Гордон ответила на отказ Лерчек ее услуг.
- 6 окт
- Есть претензия: адвокат Екатерина Гордон ответила на отказ Лерчек ее услуг
- 6 окт
- Лерчек признала вину в выводе валюты по подложным документам
- 4 окт
- Жалобы и плач Лерчек не помогли: суд вынес вердикт блогерам Чекалиным
- 4 окт
- Лерчек не признала вину в выводе валюты по подложным документам
- 4 окт
- Блогерам Чекалиным предъявили обвинение за вывод валюты по подложным документам
- 3 окт
- Лерчек и Артем Чекалины задержаны на 48 часов по делу о валютных махинациях
- 3 окт
- «Платите налоги»: блогер Артем Чекалин честно обратился к публике
- 2 окт
- Снова рискуют оказаться за решеткой: новый поворот в уголовной истории Лерчек и Артема Чекалиных
- 2 окт
- Ущерб по новому делу блогеров Чекалиных составил более 250 млн рублей
- 2 окт
- «Для них это сюрприз»: адвокат Гордон прокомментировала обыск в доме Чекалиных
Читайте также
76%
-0.16 104.74
-0.13
Нашли ошибку?