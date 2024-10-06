День рождения под домашним арестом: блогера Лерчек приехали поздравлять гости

Возле дома фигурантки громкого дела собирается все больше машин.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отмечает день рождения, находясь под домашним арестом. Ограничения в передвижении не мешают ее знакомым навещать Валерию и дарить ей подарки. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Возле дома Чекалиной находится немало машин. Из одной из них вышел мужчина с большим подарочным пакетом.

На данный момент Чекалина не может покидать место фактического проживания, общаться со свидетелями и другими фигурантами дела, а также использовать интернет.

В начале октября Лерчек и ее бывшему супругу Артему Чекалину предъявили обвинение в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Уточнялось, что преступление, в совершении которого обвиняют Валерию, связано с ее фитнес-марафонами.

По версии следствия, при их продаже заключились договоры с иностранными компаниями, оплата поступала на счета зарубежного банка. А блогеры отчитывались перед контролирующими организациями в России, предоставляя фальшивые документы. Именно эта схема позволила им вывести за пределы страны свыше 250 миллионов рублей.

На днях суд вынес вердикт — отправить бывших супругов под домашний арест до 26 ноября. Если вина Лерчек и Артема будет доказана, им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Екатерина Гордон ответила на отказ Лерчек ее услуг.