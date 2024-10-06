День рождения под домашним арестом: блогера Лерчек приехали поздравлять гости

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 41 0

Лерчек празднует день рождения под домашним арестом

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Возле дома фигурантки громкого дела собирается все больше машин.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отмечает день рождения, находясь под домашним арестом. Ограничения в передвижении не мешают ее знакомым навещать Валерию и дарить ей подарки. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Возле дома Чекалиной находится немало машин. Из одной из них вышел мужчина с большим подарочным пакетом.

На данный момент Чекалина не может покидать место фактического проживания, общаться со свидетелями и другими фигурантами дела, а также использовать интернет.

В начале октября Лерчек и ее бывшему супругу Артему Чекалину предъявили обвинение в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Уточнялось, что преступление, в совершении которого обвиняют Валерию, связано с ее фитнес-марафонами.

По версии следствия, при их продаже заключились договоры с иностранными компаниями, оплата поступала на счета зарубежного банка. А блогеры отчитывались перед контролирующими организациями в России, предоставляя фальшивые документы. Именно эта схема позволила им вывести за пределы страны свыше 250 миллионов рублей.

На днях суд вынес вердикт — отправить бывших супругов под домашний арест до 26 ноября. Если вина Лерчек и Артема будет доказана, им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Екатерина Гордон ответила на отказ Лерчек ее услуг.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
6 окт
Есть претензия: адвокат Екатерина Гордон ответила на отказ Лерчек ее услуг
6 окт
Лерчек признала вину в выводе валюты по подложным документам
4 окт
Жалобы и плач Лерчек не помогли: суд вынес вердикт блогерам Чекалиным
4 окт
Лерчек не признала вину в выводе валюты по подложным документам
4 окт
Блогерам Чекалиным предъявили обвинение за вывод валюты по подложным документам
3 окт
Лерчек и Артем Чекалины задержаны на 48 часов по делу о валютных махинациях
3 окт
«Платите налоги»: блогер Артем Чекалин честно обратился к публике
2 окт
Снова рискуют оказаться за решеткой: новый поворот в уголовной истории Лерчек и Артема Чекалиных
2 окт
Ущерб по новому делу блогеров Чекалиных составил более 250 млн рублей
2 окт
«Для них это сюрприз»: адвокат Гордон прокомментировала обыск в доме Чекалиных
+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:43
«Его сердце больше не бьется»: у девушки Павла Дурова случился выкидыш
19:30
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Угледара в ДНР
19:02
«Предпочитаю жить как средний класс»: Болгар назвала причину разногласий с Дуровым
18:45
День рождения под домашним арестом: блогера Лерчек приехали поздравлять гости
18:22
«Важно бережное отношение»: как выбрать самую вкусную хурму
18:04
Ирина Дубцова в свои 42 года планирует стать матерью во второй раз

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Мисс Россия — 2024: что известно о главной красавице страны Валентине Алексеевой
Снова не в ту дверь? Дочь Киркорова намекнула на его участие в «белых» вечеринках P. Diddy
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения