Правительство РФ уточнило порядок трудоустройства для эвакуированных из приграничья

Мишустин: кадрам из приграничных регионов будет проще трудоустроиться
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
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Такой же подход применялся в случае с жителями новых субъектов России.
Правительство России уточнило порядок трудоустройства для работников, которых эвакуировали из Белгородской, Брянской и Курской областей. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Уточняется порядок трудоустройства для эвакуированных работников. В первую очередь, потому что граждане не могут, просто не имея на руках документа об образовании или квалификации, устроиться на работу», — подчеркнул он в ходе совещания с вице-премьерами.
Мишустин отметил, многие граждане из приграничья не могли официально уволиться, в связи с чем на новом месте они вынуждены устраиваться временно. Новые меры позволят эвакуированным быстрее оформляться на полную ставку, пока предприятия в приграничных регионах находятся в вынужденном простое.
«Постановлением правительства изменим нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав. Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день и, конечно, это учесть в механизме оплаты труда», — добавил Мишустин.
Такой же подход применялся при трудоустройстве жителей четырех новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также экстренно переехавших в нашу страну с Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил властям уделять внимание школам в новых регионах. Он назвал «бедой» состояние в этих образовательных учреждениях. Прежние власти не занимались данным вопросом, а теперь к нему ответственно подойдет Россия.
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