Список пополнился: итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

Итальянский журналист незаконно проник в Курскую область в сопровождении ВСУ

Список пополнился: итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Это не первый случай проникновения в РФ зарубежных корреспондентов.

Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно проник в Курскую область. Журналиста сопровождали украинские боевики. Об этом стало известно из опубликованного на сайте зарубежного издания материала.

Иностранный журналист незаконно пересек российскую границу с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причем Кремонези также побывал и в городе Суджа, зайдя в местную школу.

Кремонези является специальным корреспондентом Corriere della Sera, он работает в издании с 1989 года.

Представитель итальянской газеты не единственный, кто недавно незаконно проник в Курскую область. Так, журналист американского издания Foreign Policy Оз Катерджи приехал в Суджу с группой людей. Последние доставляли туда беспилотники и внедорожники для украинских боевиков.

Атака на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 21 250 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 бронированная машина, 589 авто, 177 артиллерийских оружий, 33 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России возбудили уголовные дела против журналистов из Швейцарии и Франции за съемки в Курской области.

Тема:
Курская область
9 окт
Силы ПВО уничтожили за ночь около 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ
9 окт
Артиллеристы наносят удары по отступающим из Угледара боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 окт
Против боевиков и наемников возбуждено дело за убийство мирных жителей Суджи
8 окт
Более 200 боевиков и три танка: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
8 окт
Тактика штурма: как новобранцы проходят подготовку на полигонах в курском приграничье
8 окт
Экипаж Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ на границе Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
7 окт
ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Судже
7 окт
Поставлялось с Запада: ВСУ применили химическое оружие в курской Судже
7 окт
«Ошалели от вседозволенности»: раскрыт план Киева по захвату Курской АЭС при вторжении в РФ
7 окт
Более 21 тысячи боевиков, 136 танков: ВС РФ продолжают вытеснять противника из Курской области
+6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.11
0.05 105.69
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:27
Разрушительный «Милтон»: на США движется сильнейший ураган в истории
13:15
«Наибольшая выработка тестостерона»: какие упражнения улучшают потенцию
13:00
«Уже боимся»: жители российских регионов замерзают в собственных квартирах
12:53
В Сочи пропала экс-обладательница титула «Самые большие губы в России»
12:40
Для гостей фестиваля «Золотая осень» подготовили масштабную гастропрограмму
12:31
Любительница роскоши: сколько стоят украшения Камалы Харрис

Сейчас читают

Без улучшений: в каком состоянии находится актер Василий Ливанов
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
В погоне за счастьем: как современной женщине добиться успеха и не потерять себя
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения