Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области противник потерял более 21350 боевиков, 136 танков, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и другое вооружение.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда российские силы освободят Торецк.