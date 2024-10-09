ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 34 0

Российские силы продолжают вытеснять врага с нашей территории.

ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области противник потерял более 21350 боевиков, 136 танков, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и другое вооружение.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда российские силы освободят Торецк.

Тема:
Курская область
9 окт
Список пополнился: итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область
9 окт
Силы ПВО уничтожили за ночь около 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ
9 окт
Артиллеристы наносят удары по отступающим из Угледара боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 окт
Против боевиков и наемников возбуждено дело за убийство мирных жителей Суджи
8 окт
Более 200 боевиков и три танка: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
8 окт
Тактика штурма: как новобранцы проходят подготовку на полигонах в курском приграничье
8 окт
Экипаж Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ на границе Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
7 окт
ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Судже
7 окт
Поставлялось с Запада: ВСУ применили химическое оружие в курской Судже
7 окт
«Ошалели от вседозволенности»: раскрыт план Киева по захвату Курской АЭС при вторжении в РФ
+6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.11
0.05 105.69
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
Умер экс-футболист сборной России и ЦСКА Артем Енин
14:39
«Болталась на ремнях»: в Турции перевернулся автобус с российскими туристами
14:11
ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области
14:09
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак
13:55
Коньяк и высокое давление: нарколог разобрал популярные мифы об алкоголе
13:27
Разрушительный «Милтон»: на США движется сильнейший ураган в истории

Сейчас читают

Без улучшений: в каком состоянии находится актер Василий Ливанов
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
В погоне за счастьем: как современной женщине добиться успеха и не потерять себя
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения