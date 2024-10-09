ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области
Российские силы продолжают вытеснять врага с нашей территории.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области противник потерял более 21350 боевиков, 136 танков, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и другое вооружение.
Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда российские силы освободят Торецк.
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