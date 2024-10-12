Во дворе многоэтажки на Кубани нашли фрагмент БПЛА ВСУ с неразорвавшейся частью

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали.

Во дворе многоэтажки на Кубани нашли фрагмент БПЛА ВСУ с неразорвавшейся частью

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Во дворе многоквартирного дома в Краснодарском крае обнаружили фрагмент беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с неразорвавшейся частью. Об этом сообщили в пресс-службе Оперштаба региона.

«После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Жителей близлежащих домов эвакуировали для проведения мероприятий по ликвидации устройства.

На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

Накануне украинские войска нанесли массированный удар по территории Белгородской области. Пострадали три жителя села Устинка, всех их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины на белгородское Шебекино. Под ударом пострадали десять хозяйственных построек — они сгорели до тла. Взрыв достигал такой силы, что из одного гаража на улицу выкинуло кресло.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
12 окт
Три мирных жителя пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области
12 окт
Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Горловке
10 окт
Средства ПВО уничтожили за ночь более 90 беспилотников ВСУ над территорией РФ
9 окт
Силы ПВО уничтожили за ночь около 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ
8 окт
Силы ПВО за ночь сбили 16 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью
7 окт
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над регионами России
6 окт
Силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями
5 окт
Украинские беспилотники атаковали пожарную часть в Горловке
5 окт
Беспилотники ВСУ атаковали несколько предприятий в Воронежской области
5 окт
Здание администрации Горловки подверглось атаке беспилотника ВСУ
+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
«Велика разница в возрасте»: Лепс сомневается в отношениях с 18-летней невестой
16:10
Дым и груды металла: что происходит на месте взрыва на АЗС в Грозном
16:00
«Дроны-драконы»: новые беспилотники ВСУ выбрасывают раскаленный металл
15:55
Взрыв произошел на АЗС в Грозном
15:45
Звезда «Ворониных» Дронов о кризисе среднего возраста: «Переживал его»
15:30
Восполняем силы: сколько нужно спать в период магнитных бурь

Сейчас читают

Более 400 боевиков и 18 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
Опубликованы кадры расстрела автомобиля с сотрудником центра «Э» в Ингушетии
Роль сердцееда как проклятье: виражи судьбы главного красавчика «Не родись красивой» Антипенко
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака