Во дворе многоэтажки на Кубани нашли фрагмент БПЛА ВСУ с неразорвавшейся частью

Во дворе многоквартирного дома в Краснодарском крае обнаружили фрагмент беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с неразорвавшейся частью. Об этом сообщили в пресс-службе Оперштаба региона.

«После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Жителей близлежащих домов эвакуировали для проведения мероприятий по ликвидации устройства.

На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

Накануне украинские войска нанесли массированный удар по территории Белгородской области. Пострадали три жителя села Устинка, всех их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины на белгородское Шебекино. Под ударом пострадали десять хозяйственных построек — они сгорели до тла. Взрыв достигал такой силы, что из одного гаража на улицу выкинуло кресло.