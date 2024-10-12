Во дворе многоэтажки на Кубани нашли фрагмент БПЛА ВСУ с неразорвавшейся частью

Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали.
Фото: © РИА Новости/Константин Морозов
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Во дворе многоквартирного дома в Краснодарском крае обнаружили фрагмент беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с неразорвавшейся частью. Об этом сообщили в пресс-службе Оперштаба региона.
«После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Жителей близлежащих домов эвакуировали для проведения мероприятий по ликвидации устройства.
На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.
Накануне украинские войска нанесли массированный удар по территории Белгородской области. Пострадали три жителя села Устинка, всех их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины на белгородское Шебекино. Под ударом пострадали десять хозяйственных построек — они сгорели до тла. Взрыв достигал такой силы, что из одного гаража на улицу выкинуло кресло.
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