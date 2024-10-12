Глубокая осень: на Москву надвигается циклон «Хельма» с мокрым снегом и дождем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Синоптик Леус: циклон «Хельма» принесет в Москву мокрый снег

Глубокая осень: на Москву надвигается циклон «Хельма» с мокрым снегом и дождем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

В ближайшее время температура воздуха понизится и будет опережать климатическую норму.

Надвигающийся североатлантический циклон «Хельма» в ближайшее время принесет в Москву похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до плюс трех-пяти градусов, а это уже климатическая норма первых дней ноября», — сообщил Леус.

Погода начнет меняться и становиться более осенней уже с понедельника. Во вторник будет облачно, порывистый ветер, кратковременные дожди, температура будет от шести до восьми градусов выше ноля. В среду влияние «Хельмы» на погоду столицы будет ослабевать — в облаках появятся прояснения, а осадки примут локальный и кратковременный характер, но теплее не станет, на термометрах по-прежнему будет от плюс шести до восьми градусов.

Что касается первых морозов в столице, то в первой половине новой недели их вероятность невелика, добавил Леус. Однако они вполне возможны утром и вечером во второй половине следующей недели.

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