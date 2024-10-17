«Через две недели»: Лель сделала шокирующее предсказание о будущем РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 240 0

Лель приснился сон о победе России в спецоперации через две недели

«Через две недели»: Лель сделала шокирующее предсказание о будущем РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Певица отметила — то, что ожидает Россию, предначертано высшими цивилизациями.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель рассказала об очередной своей связи с инопланетными мирами. На этот раз ей приснился сон, как она решила — вещий. В нем она увидела будущее России. И решила сразу же поделиться видением с журналистами издания NEWS.ru.

Она призналась, что во сне услышала дату окончания спецоперации по защите Донбасса. По словам знаменитости, это случится уже через две недели.

«Мне сегодня сон приснился удивительный. Я когда проснулась, даже записала его. Я услышала четко фразу: «Россию через две недели ждет победа. Я была в шоковом состоянии, я это несколько раз услышала во сне. Две недели — это 30 октября. Значит, что-то уже есть в нашем пространстве то самое, что уже отмечено высшими цивилизациями. Нас ждет победа совсем скоро», — сказала Лель.

К слову, о связи Лель с инопланетянами известно давно. Она признавалась, что в 16 лет они украли у нее зубы. Но артистка не обиделась на них. Кроме того, исполнительница хита «Мой мармеладный» утверждает, что после первых контактов с инопланетянами она научилась читать мысли и у нее появились исцеляющие способности. Звезда также уверена, что у нее есть два клона, которые живут на другой планете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и почему запретил Кате Лель заниматься сексом.

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