В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Курской области за сутки

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 44 0

ВСУ за сутки потеряли более 270 боевиков в Курской области

В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Курской области за сутки

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Российские силы отразили контратаку противника в районе населенного пункта Леонидово.

За сутки на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 270 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо этого, российским бойцам удалось ликвидировать девять единиц бронетехники.

«Уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля», — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили контратаку противника в районе населенного пункта Леонидово.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР.

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