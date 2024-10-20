«Плохой глаз»: Вика Романец перенесла тяжелую операцию по коррекции зрения

Блогер носила контактные линзы на протяжении 15 лет.

Дизайнеру и блогеру Виктории Романец провели сложную операцию по коррекции зрения. Об этом стало известно из личного блога звезды в сети.

Романец с юных лет имеет серьезные проблемы с глазами. На протяжении 15 лет она носила ежедневные контактные линзы, которые и считает виновниками напрочь испорченной роговицы зрительного органа. Блогер делилась, что ее способности видеть левым глазом снижены до уровня минус четыре диоптрии, а на правом цифра составила рекордных минус 18 диоптрий. Это крайне негативная отметка, при которой человек фактически не видит совсем ничего.

Полтора месяца назад Романец почувствовала непривычный дискомфорт и сильный суд в глазах. Некоторое время она считала эти симптомы проявлением банальной аллергии, но вскоре все же обратилась за помощью к врачу, который поставил диагноз — проблема в роговице.

Романец была уверена, что придется менять хрусталик глаза полностью, но хирург совершил чудо и смог сделать лазерную коррекцию зрения.

«Я все, теперь мой плохой глаз видит лучше, чем хороший», — написала Вика.

Блогер также отметила, что проблемы со зрением у нее врожденные и с годами ситуация становилась только хуже.

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