«Плохой глаз»: Вика Романец перенесла тяжелую операцию по коррекции зрения

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Звезде популярной телеперестройки Виктории Романец провели сложную операцию

«Плохой глаз»: Вика Романец перенесла тяжелую операцию по коррекции зрения

Фото: Instagram*/romanets_official

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Тема:
Спецоперация

Блогер носила контактные линзы на протяжении 15 лет.

Дизайнеру и блогеру Виктории Романец провели сложную операцию по коррекции зрения. Об этом стало известно из личного блога звезды в сети.

Романец с юных лет имеет серьезные проблемы с глазами. На протяжении 15 лет она носила ежедневные контактные линзы, которые и считает виновниками напрочь испорченной роговицы зрительного органа. Блогер делилась, что ее способности видеть левым глазом снижены до уровня минус четыре диоптрии, а на правом цифра составила рекордных минус 18 диоптрий. Это крайне негативная отметка, при которой человек фактически не видит совсем ничего.

Полтора месяца назад Романец почувствовала непривычный дискомфорт и сильный суд в глазах. Некоторое время она считала эти симптомы проявлением банальной аллергии, но вскоре все же обратилась за помощью к врачу, который поставил диагноз — проблема в роговице.

Романец была уверена, что придется менять хрусталик глаза полностью, но хирург совершил чудо и смог сделать лазерную коррекцию зрения.

«Я все, теперь мой плохой глаз видит лучше, чем хороший», — написала Вика.

Блогер также отметила, что проблемы со зрением у нее врожденные и с годами ситуация становилась только хуже.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лорак раскрыла свои секреты идеального тела.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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